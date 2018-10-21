ألمانيا.. الاشتراكيون الديمقراطيون يدعون لإعادة النظر في العلاقات مع الرياض

دعت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، أندريا ناليس، إلى إعادة النظر في العلاقات مع السعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت ناليس في تصريح لصحيفة "بيلد أم زونتاغ"، نشر اليوم الأحد: "بعد هذه الحادثة التي لا يستوعبها العقل. وينبغي علينا أن نعيد النظر في العلاقات مع السعودية مبدئيا"، مشيرة إلى أنه "يجب أن تكون هناك إجراءات جدية".

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وأوردت ناليس تصدير الأسلحة بمثابة أحد المجالات التي يمكن إعادة النظر فيها.

هذا، وقد أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن تعليق توريدات الأسلحة الألمانية إلى السعودية على خلفية قضية خاشقجي، وأكدت أنها ستواصل مناقشة الردود المحتملة على هذا الحادث.

يذكر أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي هو أحد أكبر الأحزاب في ألمانيا وله تمثيل ضمن الحكومة الائتلافية الحالية برئاسة أنغيلا ميركل.

المصدر: تاس