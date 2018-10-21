فيديو.. نائب مصري يطالب بحظر النقاب في المؤسسات الحكومية والأماكن العامة

تقدم وكيل لجنة التضامن والأسرة بالبرلمان المصري النائب محمد أبو حامد، الأحد، باقتراح طالب فيه الحكومة باتخاذ قرار يحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة ومؤسسات الدولة الحكومية.

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وأكد محمد أبو حامد، في اقتراحه، على أهمية استصدار قرار حظر إرتداء النقاب فى الأماكن العامة لاسيما مع استعمال هذا اللباس في أعمال إرهابية وإجرامية تهدد أمن وسلامة المجتمع وتهدد حياة المواطنين بالنظر إلى إمكانية صاحب اللباس في إخفاء شخصيته.

وقال إن اقتراحه بحظر ارتداء النقاب في المؤسسات الحكومية، يستند إلى فتاوى صادرة عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء، بأن النقاب ليس من فرائض الدين وأنه من العادات العرفية.

وأشار أبو حامد إلى المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات، والتي تشترط التزام أعضاء هيئة التدريس بتدعيم الاتصال بالطلاب، مشيرا إلى أن أحد موجبات هذا الالتزام هو أن لا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب انعزالا تاما ولا أن يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات والدروس.

وتابع قائلا إن هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما نهائيا بتأييد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة في جميع كليات جامعة القاهرة، وكذلك أصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عام 2009 قرارا بحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الدراسة بجامعة الأزهر.

وطالب وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، رئيس مجلس النواب بإحالة اقتراحه إلى اللجان المختصة لدراسته تمهيدا لإرساله إلى الحكومة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية