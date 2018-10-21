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الدفاع الروسية: انتهاكات مستمرة لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب

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الدفاع الروسية: انتهاكات مستمرة لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب
موقع وزارة الدفاع الروسية
رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الفريق فلاديمير سافتشينكو
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن المسلحين يواصلون انتهاكاتهم لنظام وقف إطلاق النار في منطقة خفض التوتر بمحافظة إدلب السورية.

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وفي موجز صحفي، أفاد رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الفريق فلاديمير سافتشينكو، بأن المجموعات المسلحة الناشطة في المنطقة قصفت، خلال الساعات الـ24 الماضية بلدتين في ريف اللاذقية، وأحد أحياء مدينة حلب، إضافة إلى قصف المسلحين الناشطين في منطقة الباب (بريف حلب) لمواقع القوات الحكومية السورية قرب مدينة تادف.

المصدر: موقع وزارة الدفاع الروسية

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