عبد المهدي ينفي توجيهه كتابا للكتل السياسية يتضمن توزيع الوزارات عليها

نفى رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، يوم الأحد، ما تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات إعلامية عن صدور كتاب موجه للكتل السياسية حول تشكيل الحكومة.

وقال مكتبه في بيان تلقت RT نسخة منه "نؤكد أنه لم يصدر من مكتبنا أي كتاب بهذا الصدد، وأن ما يتداول لا صحة له مطلقا ومزور".

ودعا رئيس مجلس الوزراء المكلف وسائل الإعلام ومن يتداول هذه الكتب المزورة تحري الدقة وعدم الإنجرار لمثل تلك الأكاذيب التي أهدافها خلط الأوراق وتضليل الرأي العام.

وكلف الرئيس العراقي المنتخب برهم صالح، السياسي العراقي عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وبموجب الدستور العراقي، فإن أمام عبد المهدي 30 يوما لتشكيل الحكومة وتقديمها للبرلمان للموافقة عليها، وجاء اختيار صالح لعبد المهدي بعد أقل من ساعتين من انتخابه رئيسا.

المصدر: RT