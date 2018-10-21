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حقيقة سقوط إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية

أخبار العالم العربي

حقيقة سقوط إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية
www.ia.gov.iq
طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية
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أصدرت الخطوط الجوية العراقية بيانا نفت فيه صحة التقارير عن سقوط إحدى طائراتها، مبينة أن أسطولها الجوي يعمل بكفاءة عالية على الرغم من الأوضاع الجوية السيئة.

وقالت الشركة، في البيان الذي نشرته مساء اليوم الأحد: "مرة أخرى يطل علينا المكذبون والمطبلون الذين لا يرجون لهذا البلد وأهله الطيبين الخير، وهذه المرة بشكل آخر وسبيل ملتو لا يخلو من الخسة والدناءة.

وأضافت الشركة أن "ما تتناقله وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي المأجورة من سقوط إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية عار عن الصحة".

مبينة أن "طائرات الشركة تعمل بكفاءة عالية على الرغم من الأوضاع الجوية السيئة".

وشددت على أنه "لا بد من الإشارة إلى ضرورة أن تؤخذ الأخبار من معينها الأصيل وبلا رتوش أو تدليس".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد تناقل عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبرا جاء فيه أن طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية سقطت بسبب سوء الأحوال الجوية.

المصدر: السومرية نيوز

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