وزير البريكست البريطاني: لا مصداقية لرواية السعودية حول مقتل خاشقجي

اعتبر وزير البريكست البريطاني، دومينيك راب، أن التفسيرات التي قدمتها السعودية بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، ليس لها أي مصداقية.

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وقال راب، ردا على سؤال فيما إذا كان يثق بالتفسيرات السعودية حول اختفاء خاشقجي، في مقابلة مع قناة، "BBC TV": "لا، لا أعتقد أن لها أي مصداقية. ونؤيد التحقيق التركي في هذا الأمر، وتريد الحكومة البريطانية أن ترى احتجاز الناس المسؤولين عن هذا القتل".

وأشار الوزير البريطاني إلى أن "هناك علامة استفهام كبيرة جدا حول التقارير التي تم طرحها".

لكنه امتنع مع ذلك عن دعم الدعوات لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية، وقال في هذا السياق: "لا نلوح بأيدينا في الهواء ونقطع العلاقات مع السعودية، ليس فقط بسبب عدد ضخم من فرص العمل للبريطانيين التي تتوقف عليها ولكن أيضا لأنه يجب التفاوض مع الشركاء عندما نريد التأثير عليهم".

وأعلن النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، فجر السبت الماضي، أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي أظهرت "وفاته" نتيجة "اشتباك بالأيدي" نجم عن شجار مع أشخاص قابلوه في قنصلية المملكة باسطنبول يوم 2 أكتوبر الجاري، وذكر أنه تم توقيف 18 شخصا حتى الآن في إطار التحريات، فيما أوضح مصدر مسؤول رسمي أنهم جميعا من الجنسية السعودية، دون الكشف عن مكان وجود جثمان الصحفي.

كما أعفى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مجموعة مسؤولين استخباراتيين بارزين، على رأسهم نائب رئيس الاستخبارات العامة، اللواء أحمد عسيري، بالإضافة إلى المستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وأمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة و"تحديد صلاحياتها بدقة".

وقدمت السلطات التركية والسعودية في البداية روايات متضاربة بشأن مكان وجود خاشقجي، الذي لم يره أحد منذ دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول، حيث قالت أنقرة إنه لم يخرج من المبنى بينما أصرت الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء العمل المتعلق بحالته العائلية.

وأعربت مجموعة من الدول الغربية تشمل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وهولندا والدنمارك عن شكوكها من رواية السعودية بشأن قضية مقتل خاشقجي، فيما وصفها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالجديرة بالذكر، لكنه أشار لاحقا إلى أنه أيضا غير راض من أسلوب تعامل المملكة مع هذا الحادث.

المصدر: BBC + وكالات