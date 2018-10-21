بلجيكا: بعض الدول الأوروبية الكبرى تعرقل حظر توريد الأسلحة للسعودية

صرح وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرز بأن بعض الدول الكبرى من أعضاء الاتحاد الأوروبي تعرقل فرض الحظر على توريد الأسلحة للسعودية.

ونقلت قناة "أر تي بي أف" البلجيكية عن رايندرز قوله إنه "حتى الآن تعرقل بعض الدول الأوروبية الكبرى فكرة الحظر". ولم يذكر الوزير أي دولة تحديدا.

من جهة أخرى، أفادت مصادر دبلوماسية في بروكسل لوكالة "نوفوستي" الروسية بأن الحديث يدور عن بريطانيا وفرنسا قبل كل شيء، علما بأن لديهما عقودا لتوريد الأسلحة إلى السعودية.

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وتقدمت بلجيكا بمبادرة مناقشة حظر توريد الأسلحة للسعودية على المستوى الأوروبي، وذلك على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول.

وسبق للبرلمان الأوروبي أن وافق في سبتمبر 2017 على قرار حول الرقابة على تصدير الأسلحة، دعا فيه الاتحاد الأوروبي لفرض الحظر على التوريدات إلى السعودية، واتهم المملكة بأنها تقدم الأسلحة المستوردة للإرهابيين في سوريا وتستخدمها في اليمن.

المصدر: نوفوستي