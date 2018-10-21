الجبير: ولي العهد لم يكن على علم بمقتل خاشقجي ولا نعرف مكان وجود جثته

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، لم يكن على علم بمقتل الصحفي، جمال خاشقجي، وسلطات البلاد تتخذ حاليا إجراءات للعثور على جثته.

وقال الجبير، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم السبت: "إن ما حدث خطأ فظيع ومأساة جسيمة، ونعرب عن تعازينا لذويه ونشعر بألمهم".

وأضاف الجبير: "للأسف الشديد تم ارتكاب خطأ جسيم وجدي وأؤكد لذويه أن كل المسؤولين ستجري محاسبتهم على هذا العمل".

وأشار الجبير خلال المقابلة إلى أن السلطات السعودية لا تعرف حتى الآن طريقة مقتل خاشقجي ولا مكان وجود جثته، مضيفا أن الجهات المعنية تعمل حاليا للعثور عليها وتحديد ما حصل للصحفي بشكل دقيق.

ولفت وزير الخارجية السعودي إلى أن تضارب التقارير بشأن خروج خاشقجي من القنصلية العامة للمملكة في اسطنبول دفع السلطات السعودية لفتح التحقيق في الحادث، مشددا على أن ولي العهد لم يكن على علم بما حدث للصحفي ولهذا السبب نفى كل التقارير حول دور بلاده في القضية.

يتبع...