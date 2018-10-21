فرنسا وبريطانيا تعتبران التوضيحات السعودية بشأن مصرع خاشقجي غير كافية

اعتبرت فرنسا وبريطانيا التوضيحات التي قدمتها السعودية بشأن مصرع الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصليتها باسطنبول غير كافية ولا تلقي الضوء الكامل على ما حدث.

وأعلن وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، أن الاعتراف السعودية بمصرع خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول "تقدم مرحب به"، داعيا الرياض في الوقت ذاته إلى التحقيق الشامل والشفاف في هذا الأمر.

وقال لومير في حديثه لقناة "France 3"، اليوم الأحد: "أشير إلى أن المسؤولين السعوديين غيروا نهجهم واعترفوا بالوقائع وقبلوا ببعض المسؤولية، أي أننا حققنا تقدما".

وأضاف: "لكن يجب إلقاء الضوء الكامل (على ما حدث)".

وأشار إلى أن تطوير العلاقات الثنائية بين بلاده والسعودية يتوقف على كيفية ظهور الحقيقة وإجراء التحقيق ونتائجه".

من جهته وصف وزير البريكسيت البريطاني، دومينيك راب، التوضيحات السعودية بهذا الشأن بأنها ليست لها أي مصداقية.

وردا على سؤال فيما إذا كان يثق بالتفسيرات السعودية حول اختفاء خاشقجي قال راب في مقابلة مع قناة "BBC TV": "لا، لا أعتقد أن (التفسيرات السعودية) لها مصداقية. ونؤيد التحقيق التركي في هذا الأمر، وتريد الحكومة البريطانية أن ترى احتجاز الناس المسؤولين عن هذا المصرع".

وبعد أسبوعين من اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي اعترفت السلطات السعودية في وقت متأخر من مساء أول أمس الجمعة بأن خاشقجي (توفي) في أثناء (شجار) داخل قنصليتها في اسطنبول.

المصدر: رويترز