من ارتدى ثياب خاشقجي وساعته الذكية وخرج من الباب الخلفي للسفارة؟

كشف مسؤول سعودي لوكالة رويترز اليوم الأحد عن هوية عضو الفريق الأمني الذي ارتدى ثياب الصحفي جمال خاشقجي وساعته الأبل ونظارته وخرج من الباب الخلفي للسفارة السعودية في اسطنبول.

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وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، إن مصطفى مدني، أحد أفراد الفريق الأمني السعودي المكون من 15 عنصرا، والذي تسبب بمقتل خاشقجي، ارتدى ملابس الصحفي السعودي، ونظارته، وساعته الآبل .

وأوضح أن مدني غادر من الباب الخلفي للقنصلية، في محاولة للايهام بأن خاشقجي خرج من المبنى.

واختفى خاشقجي يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 بعد دخوله مبنى قنصلية بلاده في اسطنبول بهدف إنجاز معاملة زواجه من المواطنة التركية خديجة جنكيز.

وفي ساعة متأخرة من يوم الجمعة، أعلنت المملكة أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الجدل الذي تم بين الصحفي السعودي ومن قابلوه أثناء تواجده في القنصلية أدى إلى "شجار" تلاه اشتباك بالأيدي أفضى إلى "وفاته".

المصدر: رويترز