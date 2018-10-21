العراق يطالب الأردن بتسليمه تمثالا لصدام حسين حاول أمريكي تهريبه عبر المملكة

طالب العراق الأردن بتسليمه تمثالا نحاسيا يعود للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

ونقلت صحيفة "القبس" الأردنية عن مصدر اليوم الأحد قوله إن: "الحكومة العراقية طالبت نظيرتها الأردنية تسليمها تمثالا نحاسيا يعود لرئيس النظام السابق صدام حسين"، مبينا أن: "الأردن صادر التمثال من مواطن أمريكي، حاول تهريبه عبر المملكة عام 2003".

وتابع المصدر أن: "الأردن رفض بيع التمثال، رغم وجود نظام يسمح ببيع المصادرات الجمركية لديه، خلال 3 أشهر من المصادرة، وذلك لحساسية الموضوع مع العراق".

المصدر: القبس