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دولة جديدة تقاطع مؤتمر الرياض الاستثماري (دافوس الصحراء)

أخبار العالم العربي

دولة جديدة تقاطع مؤتمر الرياض الاستثماري (دافوس الصحراء)
Globallookpress
بالقرب من القنصلية السعودية في إسطنبول، تركيا
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أعلنت الحكومة النيوزيلندية، اليوم الأحد، أن نيوزيلندا تدين قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وأنها لن تحضر المؤتمر الدولي الاستثماري في السعودية.

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وقال وزير التجارة النيوزيلندي، ديفيد باركر، في بيان إنه لن يحضر أي مسؤول نيوزيلندي مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي سيعقد في الرياض في الفترة ما بين الـ23 والـ25 من أكتوبر الجاري ويطلق عليه اسم "دافوس الصحراء".

وجاء أيضا في بيان صدر عن وزير الخارجية النيوزيلندي، وينستن بيترس: "بالرغم من أن هذا الاعتراف (الاعتراف بقتل خاشقجي) كان أمرا هاما جدا فإن القيام بالقتل من قبل مسؤولين يثير قلقا. ولا يزال الكثير من الأسئلة دون أجوبة. ونتوقع ظهور نتائج التحقيق الذي تجريه تركيا وندعو السعودية لتنفيذ التزاماتها للمشاركة المكشوفة فيه".

المصدر: رويترز + تاس

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