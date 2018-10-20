حزب بارزاني يتصدر انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان العراق الأحد، عن النتائج النهائية لانتخابات برلمان كردستان.

وجاء "الحزب الديمقراطي الكردستاني" في المرتبة الأولى بحصوله على 45 مقعدا.

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وفي تصريح أدلى به للموقع الرسمي لحكومة إقليم كردستان، طالب المتحدث باسم حكومة الإقليم سفين دزَيي، المواطنين بالحفاظ على الأمن والاستقرار عند إعلان النتائج النهائية لانتخابات البرلمان، والنأي بأنفسهم عن أي تصرف غير حضاري.

وقال دزَيي: "بعدما أجرينا عملية إنتخابية ديمقراطية ناجحة أمام أعين العالم، من خلال انتخابات برلمان كردستان، وستعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية لهذه الإنتخابات، نتقدم بتهانينا لشعب كردستان بكافة مكوناته".

وأضاف: "ندعو المواطنين ومؤيدي جميع الأحزاب السياسية إلى النأي بأنفسهم عن الطرق اللاحضارية في التعبير عن الفرح من قبيل إطلاق النار، وإلى الحفاظ على أرواح وأموال وأمان المواطنين من خلال الابتعاد عن أي تصرف طائش وخطير".

المصدر: موقع "رودداو"