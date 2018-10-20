الجامعة العربية تجدد رفضها "تسييس" قضية خاشقجي وترحب بالأوامر الملكية والتحقيقات السعودية

رحبت جامعة الدول العربية بالأوامر الملكية التي أصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز، وبالبيان الصادر عن النائب العام السعودي، فيما يتعلق بالقضية الخاصة بالصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأشادت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتحقيقات التي أجرتها المملكة حتى الآن، والتي تشير إلى حرص العاهل السعودي على استجلاء حقيقة الأحداث في القضية التي شغلت الرأي العام، وعلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إقرأ المزيد

وأعربت الأمانة العامة عن خالص العزاء لأسرة وذوي الصحفي السعودي الفقيد.

جدير بالذكر أن الأمانة العامة شددت في بيان صادر في 14 أكتوبر على رفضها تسييس قضية الخاشقجي أو استغلالها من قبل أي طرف، بما في ذلك بغرض التلويح بفرض عقوبات اقتصادية أو إجراءات أحادية في أي صورة من الصور ضد المملكة.

وأكدت أن السعودية تظل ركنا رئيسيا من أركان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأقرت النيابة العامة في السعودية فجر السبت لأول مرة، بعد تعرض الرياض لضغوط دولية قوية، بمقتل خاشقجي جراء "شجار واشتباك" نشب داخل القنصلية، مؤكدة توقيف 18 مواطنا سعوديا ضمن إطار التحقيق في الحادث.

وقد أمر العاهل السعودي بإعفاء كل من المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، من منصبيهما.

المصدر: واس + وكالات