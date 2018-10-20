مصر.. قائد القوات البحرية يكشف عن تطوير غير مسبوق لأسطول جيشه

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية فعاليات المؤتمر الصحفي للفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ51 لعيد القوات البحرية، يوم 21 أكتوبر.

وأكد الفريق أحمد خالد أن التطوير المتزامن وغير المسبوق الذي تشهده مصر، امتد ليشمل بناء قوات بحرية حديثة لحماية حدودها ومصالحها وثروات أجيالها القادمة، مضيفا أن التحديث تم وفق رؤية استراتيجية عميقة وواعية للقيادة السياسية، وبدعم متواصل ومتابعة مستمرة من القيادة العامة للقوات المسلحة وأجهزتها.

وأوضح قائد القوات البحرية أن التطوير شمل كافة الطرازات من الوحدات القتالية من القوارب الهجومية السريعة وحتى حاملات المروحيات طراز "ميسترال" حيث تم تدبير بعضها من الخارج وتم تصنيع بعضها بشكل مشترك.

وأشار في السياق إلى أحدث الفرقاطات والتي تحمل اسم "بورسعيد"، قائلا إنها أول فرقاطة شبحية طراز "غوويند 2500"، والأولى من طرازها بمنطقة الشرق الأوسط بالكامل تم تدشينها في شهر سبتمبر 2018.

المصدر: موقع وزارة الدفاع المصرية