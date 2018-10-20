مصدر بالقصر الملكي السعودي يبلغ "CNN" معلومة هامة بشأن طريقة مقتل خاشقجي

ذكرت شبكة "CNN" الأمريكية، اليوم السبت، أن الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، قتل خنقا داخل قنصلية بلاده في اسطنبول خلال شجار مع عدة أشخاص قابلوه في المبنى.

ونقلت الشبكة عن مصدر لديه صلات وثيقة بالقصر الملكي السعودي أن سبب مقتل خاشقجي يعود، حسب ما حددته سلطات المملكة، إلى "الخنق أو الاختناق" خلال الاشتباك الذي اندلع في القنصلية، لكن المسؤولين لم يتمكنوا حتى الآن من تقديم أي توضيح رسمي بهذا الشأن.

وسبق أن قال بعض المسؤولين الأتراك بشكل غير رسمي لبعض وسائل الإعلام إن خاشقجي تعرض للتعذيب داخل البعثة الدبلوماسية لبلاده وتم تقطيع جسده بعد مقتله لنقله من القنصلية وطمس آثار الحادث.

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وأعلن النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، فجر السبت، أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي أظهرت "وفاته" نتيجة "اشتباك بالأيدي" نجم عن شجار مع أشخاص قابلوه في قنصلية المملكة باسطنبول يوم 2 أكتوبر الجاري، وذكرت أنه تم توقيف 18 شخصا حتى الآن في إطار التحقيقات، فيما أوضح مصدر مسؤول رسمي أنهم جميعا من الجنسية السعودية، وذلك دون الكشف عن مزيد من التفاصيل عن مقتل الصحفي أو مكان وجود جثمانه.

كما أعفى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مجموعة مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة، اللواء أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وأمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة و"تحديد صلاحياتها بدقة".

وقدمت السلطات التركية والسعودية في البداية روايات متضاربة بشأن مكان وجود خاشقجي، الذي لم يره أحد منذ دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول، حيث قالت أنقرة إنه لم يخرج من المبنى بينما أصرت الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء العمل المتعلق بحالته العائلية.

وعمل خاشقجي رئيسا لتحرير صحيفة "الوطن" السعودية، كما تولى منصب مستشار للأمير تركي الفيصل، السفير السعودي السابق لدى واشنطن، لكنه غادر البلاد بعد تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.

وأقام الصحفي السعودي في الولايات المتحدة منذ أكثر من عام، ومنذ ذلك الحين كتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست" تنتقد السياسات السعودية تجاه قطر وكندا والحرب في اليمن وتعامل السلطة مع الإعلام والنشطاء.

المصدر: CNN + وكالات