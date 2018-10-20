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ميركل لا تقبل الرواية السعودية حول مقتل خاشقجي

أخبار العالم العربي

ميركل لا تقبل الرواية السعودية حول مقتل خاشقجي
Reuters Fabrizio Bensch
المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل
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أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أنها لا تقبل الرواية السعودية حول مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية المملكة في اسطنبول يوم 2 أكتوبر الجاري.

واعتبرت ميركل، في كلمة ألقتها اليوم السبت خلال اجتماع لحزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" شرق ألمانيا، أن "الأحداث المرعبة" التي تحيط بمقتل الصحفي السعودي مؤشر على أن القيم الديمقراطية في خطر بالعالم كله.

وتابعت المستشارة الألمانية بالقول: "إن هذه الأحداث لم يتم بعد الكشف عنها وبالطبع نطالب بتوضيحها".

يتبع...

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