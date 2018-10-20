ماذا أبلغ ضابط "سي أي إيه" RT ARABIC قبل 4 أيام من إقرار الرياض بمقتل خاشقجي؟

قبل أربعة أيام من إقرار السعودية بمقتل الصحفي جمال خاشقجي، قال ضابط سابق في المخابرات الأمريكية CIA في حديث لـRT إن الرياض وواشنطن تحاولان بأي ثمن إيجاد كبش فداء لقضية خاشقجي.

وذكر جيك رايس، الضابط السابق في CIA ويعمل حاليا كمحامٍ، أثناء مشاركته في حلقة من برنامج "قصارى القول" مع الزميل سلام مسافر، الاثنين الماضي، أن ما يجري حاليا هو محاولات من قبل واشنطن والرياض لـ"فصل العملية عن السعوديين بأي ثمن وإيجاد كبش فداء ينقذ الملك وولي عهده".

ورجح رايس أن هذا "كبش الفداء" قد يكون موظفا حكوميا لديه مسؤولية ما أو من غير المرغوب فيهم في السعودية.

وأمر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ليلة أمس بإعفاء كل من المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، من منصبيهما، على خلفية قضية خاشقجي.

وجاء هذا القرار عقب إقرار النيابة العامة السعودية لأول مرة، بعد تعرض الرياض لانتقادات وضغوط دولية واسعة، بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي جراء "شجار واشتباك بالأيدي" نشب داخل قنصلية المملكة في إسطنبول في الثاني من أكتوبر الجاري، مؤكدة توقيف 18 مواطنا سعوديا ضمن إطار التحقيق في الحادث.

المصدر: RT