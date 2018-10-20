الأسد يبحث مع وفد روسي رفيع المستوى الأوضاع في سوريا

استقبل الرئيس السوري، بشار الأسد، يوم الجمعة، وفدا روسيا رفيع المستوى ضم مسؤولين دبلوماسيين وعسكريين، حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت.

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وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الوفد بمشاركة كل من المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى شأن التسوية السورية، ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية، سيرغي فيرشينين، وممثلين عن وزارة الدفاع الروسية، بحث مع الأسد "جملة القضايا المتعلقة بتطور الأوضاع" في سوريا.

وبحسب البيان، فقد أكد الطرفان سعيهما إلى "القضاء على الوجود الإرهابي في البلاد بشكل نهائي، والمضي قدما إلى حل سياسي بعيد الأمد يخدم مصلحة جميع السوريين".

المصدر: وزارة الخارجية الروسية