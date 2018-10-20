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الأسد يرسل برقية جوابية لبري

أخبار العالم العربي

الأسد يرسل برقية جوابية لبريأرشيفية للرئيس الأسد ونبيه بري
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أعرب الرئيس السوري بشّار الأسد عن تقديره لعواطف رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي، في رؤية سوريا وهي تنعم بالأمن والاستقرار.

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وتلقى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم السبت، برقية جوابية من الرئيس الأسد رداً على تهنئته في ذكرى حرب تشرين التحريرية هذا نصها:

"تحية طيبة..

أشكر لكم تهانيكم الطيبة بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية، متمنياً لكم موفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعبكم الشقيق التقدم والرخاء. كما أقدر لكم عواطفكم الصادقة في رؤية سوريا وهي تنعم بالأمن والاستقرار منتصرة على كل عدو ظالم. تفضلوا بقبول فائق عبارات المودة والتقدير".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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