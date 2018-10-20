البحرين: إجراءات الملك سلمان في قضية خاشقجي حكيمة وفورية

أعربت مملكة البحرين عن وقوفها إلى جانب السلطات السعودية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية الرياض في اسطنبول.

وأشادت البحرين، حسب بيان نشرته اليوم وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، بـ"الاهتمام الكبير" الذي أعاره الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى "إرساء العدل والإنصاف وكشف الحقائق بكل نزاهة وموضوعية" في القضية التي أحدثت صدى دوليا واسعا.

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ووصفت البحرين التوجيهات والقرارات الصادرة عن الملك سلمان في القضية بأنها "حكيمة وسديدة وفورية"، مشددة على أن المملكة السعودية "كانت وستبقى دولة العدالة والقيم والمبادئ التي تكفل تطبيق القانون على الجميع دون استثناء".

وشدد البيان على أن السعودية "بما لها من مكانة إقليمية ودولية عالية ومقومات كبيرة وإسهامات نبيلة ستظل أساس الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم كله"، معربا عن موقف المنامة "المتضامن بقوة مع الرياض في كل ما تتخذه من مواقف وإجراءات، ورفضها التام لكل ما يمس أمن السعودية وسيادتها واستقرارها".

وأقرت النيابة العامة السعودية مساء أمس لأول مرة، بعد تعرض الرياض لانتقادات وضغوط دولية واسعة، بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي جراء "شجار واشتباك" نشب داخل قنصلية المملكة في إسطنبول، مؤكدة توقيف 18 مواطنا سعوديا ضمن إطار التحقيق في الحادث.

وفي هذا السياق أمر العاهل السعودي بإعفاء كل من المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، من منصبيهما.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية