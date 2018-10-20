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هجوم حوثي بطائرة مسيرة وصواريخ على مقر لقيادة التحالف العربي في اليمن

أخبار العالم العربي

هجوم حوثي بطائرة مسيرة وصواريخ على مقر لقيادة التحالف العربي في اليمن
Reuters
صورة أرشيفية
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أعلن الحوثيون اليوم السبت عن تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة وصواريخ استهدف مقرا لقيادة التحالف العربي في اليمن.

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ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري قوله إن: "العملية المشتركة للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير تمت بناء على معلومات وعملية رصد دقيقة للغزاة الإماراتيين بالساحل الغربي"، مؤكدة على نجاح الضربة في استهداف الهدف المرصود.

وكان الحوثيون قد استهدفوا يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعا لقيادة التحالف العربي في الدريهمي بالساحل الغربي، ويوم الخميس الماضي، نفذ سلاح الجو المسير وقوة الإسناد المدفعي عملية مشتركة استهدفت عدة مواقع للجيش السعودي في فرضة نهم.

المصدر: المسيرة

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