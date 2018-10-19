قطر تطلق إنتاج 33 طائرة حربية بريطانية لجيشها

دشن وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، اليوم الجمعة، خطي إنتاج طائرات "تايفون" و"هوك T2" لصالح جيش قطر في مدينة وارتون بالمملكة المتحدة.

وأوضحت وزارة الدفاع القطرية، في بيان أصدرته بهذا الصدد، أن هذا المشروع، الذي أطلق عليه اسم "الذاريات"، "يهدف لتطوير قدرات القوات الجوية الأميرية القطرية ضمن خططها لتحديث أسرابها من المقاتلات الحديثة لحماية مقدرات الدولة".

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع يدشن خطي انتاج التايفون والهوك T2 ويطلع على التجهيزات الأخيرة لإنشاء الكلية الفنية التقنية في قطر pic.twitter.com/xrchr9JdLH — وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) 19 октября 2018 г.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن تدشين خطي إنتاج طائرات "تايفون" و"هوك T2" يأتي بعد إطلاق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، القائد العام للقوات المسلحة القطرية، لسرب العمليات المشترك بين القوات الجوية الأميرية القطرية والقوات الجوية الملكية البريطانية في شهر يوليو الماضي، مضيفة أن هذا المشروع "فريد من نوعه لأهميته في تعزيز قدرات القوات الجوية الأميرية القطرية والعمل والدفاع المشترك، حيث سيكون للسرب المشترك الدور البارز والفعال في حماية الأجواء القطرية خلال بطولة كأس العالم 2022".

كما اطلع العطية، الذي يزور بريطانيا حاليا، على الاستعدادات والتجهيزات التي ستعتمد عليها الكلية الفنية التقنية المزمع إنشاؤها في قطر والتي "سيكون لها الدور البارز في خدمة القوات المسلحة القطرية بصفة خاصة وجميع قطاعات ومؤسسات الدولة بشكل عام".

وأعادت الدفاع القطرية إلى الأذهان أن العطية ونظيره البريطاني، غافين وليامسون، كانا قد وقعا في 10 ديسمبر 2017 على عقد لتوريد 24 طائرة "تايفون" و9 طائرات "هوك" لقطر.

وكثفت الحكومة القطرية عملية تسليح قواتها بأحدث أنواع المعدات العسكرية، ومنظومات الدفاع الجوي والطائرات والمروحيات الحربية، وتسعى لتعزيز علاقاتها في هذا المجال مع الدول الغربية، لا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، في ظل الأزمة الخليجية المستمرة منذ أكثر من عام بين قطر من جهة وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

المصدر: وزارة الدفاع القطرية + RT