ترامب: قد أدرس فرض العقوبات على السعودية في إطار قضية خاشقجي

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه قد يدرس فرض عقوبات على السعودية في إطار قضية اختفاء الصحفي، جمال خاشقجي، لكنه شدد على أهمية العلاقات مع المملكة للولايات المتحدة.

وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها اليوم الجمعة في ولاية أريزونا، ردا على سؤال حول طبيعة التداعيات التي قد يؤدي إليها تأكيد وقوف السعودية وراء قتل خاشقجي: "أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، سنرى ماذا سيحدث، وفي الوقت الراهن نجري التحقيقات، وأشركنا في هذا العمل كثيرا من الناس، وهناك دول أخرى، كما تعلمون، تتعامل مع هذه القضية الجادة للغارة وسنصل إلى حقيقة الأمر وسنتخذ قرارنا".

وأضاف ترامب: "أعتزم إشراك الكونغرس في هذه القضية بصورة كبيرة لتحديد القرار حول ما يجب القيام به... كما سأقدم بعض التوصيات إليه بخصوص هذه القضية".

وشدد ترامب على أنه سيعطي آذانا صاغية لما يقوله الكونغرس بشأن اختفاء خاشقجي، مشيرا إلى أن المشرعين الأمريكيين يشعرون أيضا بقلق كبير من هذا التطور.

يتبع...