السيارات السورية العالقة في الأردن تدخل معبر نصيب الحدودي لتسوية أوضاعها

أكدت مديرية نقل درعا أنه بإمكان مالكي السيارات السورية العالقة في الأردن، إدخال سياراتهم عبر معبر نصيب الحدودي، الذي تم افتتاحه الاثنين الماضي.

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وأشارت المديرية أن إمكانية نقل السيارات تأتي بعد دفع غرامة التأخير وتسوية وضعها في مديريات النقل إذا تجاوزت مدة التأخير سنة ميلادية.

وأوضح مدير نقل درعا المهندس مهيب الرفاعي، في تصريح لوكالة "سانا" أن كل سيارة لم يمض على خروجها من سورية عام كامل، يمكن إدخالها إلى الأراضي السورية بشكل طبيعي بعد دفع غرامات التأخير فقط.

ودعا الرفاعي مالكي السيارات التي مضى على مغادرتها أكثر من عام إلى مراجعة مديرية النقل، حسب عائدية اللوحات لتسوية وضعها، حيث يدفع رسم بقيمة السيارة حسب ما هو وارد في كشف الاطلاع الخاص بها.

وفي هذا السياق بدأ فرع الإسكان العسكري رقم 6 أعمال ترميم عدد من المباني الرئيسية والمنافذ في معبر نصيب الحدودي، تمهيدا لعودته إلى العمل بطاقته الكاملة بما يتناسب مع حجم وأهمية المعبر في المنطقة.

وأوضح مدير فرع الإسكان المهندس محمد الخضرة في تصريح لـ"سانا"، أن الورشات الفنية تعمل على تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال الترميم التي تشمل مبنيي الهجرة والجوازات والأمانة العامة ومداخل المعبر الرئيسية ومخارجه، وهنكارات التفتيش والمستودعات والأسوار الخارجية، بكلفة إجمالية تقديرية 400 مليون ليرة سورية، ومن المتوقع الانتهاء من هذه الأعمال خلال شهرين.

وأضاف الخضرة "أن ترميم هذه المباني سيسمح لجميع العاملين في الهجرة والجوازات بالعودة إلى صالة المسافرين لتقديم الخدمات للمغادرين والقادمين عبر المعبر.

المصدر: "سانا"