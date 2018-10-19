العثور على مصري متوف في ظروف غامضة عند سواحل أمريكا

عثرت الشرطة الأمريكية على جثة مصري يدعى هيثم الشايب دون معرفة أسباب الوفاة قبالة ساحل شاطئ "ميشن" في كاليفورنيا.

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وتواصلت السلطات الأمريكية مع المواطنين، أمس الخميس، للحصول على معلومات عنه للارتياب بوفاته.

ووفقا لموقع "times of san diego"، قال الملازم أنتونى دوبري من شرطة سان دييجو، إنه في الساعة 10:30 صباحا في العاشر من أكتوبر الجاري، عثر صياد على جثة هيثم الشايب البالغ من العمر 37 عاما، على متن قارب يبعد 2.4 كيلومتر عن الشاطئ، وأن الجثة كانت مغطاة بأشرطة قصيرة لركوب الأمواج، ولا توجد أي علامات واضحة على حدوث إصابات، ولكن هناك سلسلة ملفوفة حول خصره وربما تكون استخدمت كحزام أو زينة.

timesofsandiego

وأكد دوبري أن محققي الوفيات صنفوا الوفاة بأنها "مشبوهة"، ولا تزال تفاصيلها غامضة، وأن الشرطة تأمل بالعثور على أشخاص كانوا على اتصال بـ"الشايب" في الأسابيع السابقة لوفاته.

المصدر: times of san diego