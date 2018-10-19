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قرقاش: الإمارات تقف بصلابة ضد محاولات تقويض استقرار المملكة

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قرقاش: الإمارات تقف بصلابة ضد محاولات تقويض استقرار المملكة
Reuters
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش
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أعربت الإمارات عن تضامنها مع السعودية في وجه ما سمته الحملة الإعلامية ضدها على خلفية قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن بلاده تقف بصلابة ضد محاولات تقويض استقرار المملكة العربية السعودية وتحجيم دورها.

وقال في تغريدة نشرها يوم الجمعة على حسابه في "تويتر"، إن هناك مشهدان في الأزمة التي تطال السعودية، الأول يبحث عن الحقيقة في خضم التسريبات والتسريبات المضادة، والثاني يسعى للنيل من الرياض وموقعها.

وشدد أنور قرقاش على أن الإمارات تقف بصلابة ضد التسييّس والأحكام المسبقة ومحاولات تقويض استقرار السعودية وتحجيم دورها، مضيفا أنه "لا خيار دون ذلك".

وأشار قرقاش إلى أن أمن المنطقة واستقرارها ودورها في المحيط الدولي يعتمد على السعودية بكل ما تحمله من ثقل سياسي واقتصادي وديني.

وأفاد الوزير الإماراتي بأنه "ومن هذا المنطلق لا بد من التمييز بين مسألة البحث عن الحقيقة بكل ما يحمله ذلك من أهمية وبين استهداف الرياض ودورها".

وأثار اختفاء خاشقجي واحتمال موته صيحات احتجاج دولية، كما أدى إلى توتر العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة ودول أوروبية، رغم نفي السعودية المتكرر للتهم الموجه لها بالاضطلاع في حادثة الاختفاء الغامضة.

المصدر: وكالات + "تويتر"

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