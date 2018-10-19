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ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تونس إلى 6 أشخاص

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ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تونس إلى 6 أشخاصارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تونس إلى 6 أشخاص
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ارتفعت حصيلة قتلى فيضانات تونس إلى 6 أشخاص، بعد العثور صباح اليوم الجمعة على جثة طفل مفقود جرفته مياه الأمطار.

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وقال معز تريعة الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية، إنه "تم العثور على جثة الطفل المفقود البالغ من العمر 6 سنوات بوادي الحناينية في معتمدية الناظور التابعة لولاية زغوان وسط تونس".

وأضاف أنه: "تم استخدام طائرة دون طيار مزودة بكاميرا حرارية وكاميرا للرؤية العميقة في عمليات البحث عن الطفل، مع تمشيط 11 كيلومترا لتحديد النقاط المشتبه بها، ليتم العثور على الطفل على بعد 6 كيلومترات من مكان سقوط سيارة والده".

وكان الطفل على متن سيارة خفيفة رفقة والده حين داهمتهما المياه القوية بعد فيضان وادي الحناينية بالمنطقة ذاتها.

وانتشلت الحماية المدنية أمس الخميس 5 جثث، توزعت بين واحدة في ولاية القصرين، وثانية في ولاية سيدي بوزيد، وثالثة في ولاية نابل، إلى جانب اثنتين في ولاية الكاف.

ووفق الناطق باسم الحماية المدنية، فإن عمليات البحث عن مفقودين اثنين لا تزال جارية إلى الآن.

المصدر: وكالات

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