بوتين يعلق على التعاون العسكري مع مصر.. ودورها في حل الأزمة السورية

عبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن اهتمامه البالغ بالتعاون مع مصر في المجال العسكري، خلال مؤتمر فالداي الدولي للحوار في مدينة سوتشي.

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وقال الرئيس بوتين إن:"روسيا تتعاون بنشاط مع مصر في مجال التعاون العسكري والتقني العسكري، ونجري تدريبات مشتركة منتظمة".

وأضاف الرئيس: "لقد طورنا وسنواصل تطوير علاقاتنا، وشركاؤنا (المصريون) مهتمون بذلك".

وفيما يخص السياحة قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن رحلات الطيران من روسيا إلى شرم الشيخ والغردقة المصريتين من الممكن أن تستأنف قريبا، لكن قبل ذلك يتوجب على الخبراء من البلدين العمل لتحقيق ذلك.

ولم يكتف الرئيس الروسي بالتعليق على التعاون العسكري والسياحي بين البلدين فقط، بل أكد أن مصر تشارك بنشاط في حل الأزمة السورية، مؤكدا أن القاهرة تؤثر بشكل كبير وإيجابي على المعارضة السورية.

وتابع: "بالنسبة لمشاركة مصر في حل النزاع في سوريا، فإنه أمر ملحوظ. هناك ما تسمى بمجموعة القاهرة، التي يتوحد فيها عدد من جماعات المعارضة".

وأوضح بوتين: "نرى أن القاهرة لها تأثير إيجابي على هؤلاء الناس، تدفعهم للعمل مع الحكومة السورية، وبالطبع، لديهم موقفهم الخاص حول كيفية تنظيم العمل".

وكان قد التقى الرئيس بوتين مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة سوتشي الروسية، يوم 17 أكتوبر قبل انعقاد مؤتمر فالداي الدولي يوم 18 أكتوبر، لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون العسكري بين البلدين.

المصدر: نوفوستي