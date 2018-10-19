صور.. السيسي بالزي العسكري داخل إحدى القواعد الجوية في مصر

تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم الجمعة، إحدى القواعد الجوية المصرية و"مشروع مستقبل مصر".

RT

ووفقا للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر السفير بسام راضي، تفقد الرئيس السيسي مشروع مستقبل مصر.

وظهر الرئيس المصري بالزي العسكري، خلال تفقده القاعدة الجوية، حيث ارتدى اللباس الخاص بالقوات الجوية المصرية، وطار على متن طائرة هليكوبتر خاصة لتفقد المشروع.

المصدر: RT