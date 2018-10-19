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صور.. السيسي بالزي العسكري داخل إحدى القواعد الجوية في مصر

أخبار العالم العربي

صور.. السيسي بالزي العسكري داخل إحدى القواعد الجوية في مصر
RT
الرئيس المصري عبد الفتاح داخل طائرة هليكوبتر
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تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم الجمعة، إحدى القواعد الجوية المصرية و"مشروع مستقبل مصر".

RT

ووفقا للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر السفير بسام راضي، تفقد الرئيس السيسي مشروع مستقبل مصر.

وظهر الرئيس المصري بالزي العسكري، خلال تفقده القاعدة الجوية، حيث ارتدى اللباس الخاص بالقوات الجوية المصرية، وطار على متن طائرة هليكوبتر خاصة لتفقد المشروع.

المصدر: RT

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