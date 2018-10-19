لندن: المزاعم حول اختفاء خاشقجي غير مقبولة إطلاقا إن تأكدت وسندرس الرد

صرح وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، بأن الأخبار المتعلقة بمصير الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لن تكون مقبولة إطلاقا إن تبين صحتها.

إقرأ المزيد

وأضاف هانت أن أي رد فعل من جانب بريطانيا سيكون محل "بحث".

وقال لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" اليوم الجمعة إن "جزءا من رد فعلنا سيتوقف على رد الفعل السعودي، وما إذا كنا نشعر بأنهم يأخذون الأمر بجدية كما نأخذه نحن، لكن هذه مسألة خطيرة جدا جدا".

وتابع "علاقتنا مع السعودية علاقة استراتيجية أيضا، ردنا سيكون محل بحث، وفي النهاية إذا تبين أن هذه الروايات صحيحة (حول مصير خاشقجي)، فإن هذا، وبوضوح شديد، لن يكون متسقا مع قيمنا".

وكان مسؤولون أتراك قد قالوا إنهم يعتقدون أن خاشقجي اغتيل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وهو ما تنفيه الرياض.

واختفى جمال خاشقجي يوم الـ2 أكتوبر أثناء دخوله القنصلية السعودية بإسطنبول، ولا يزال الغموض يلف قضية اختفائه.

المصدر: رويترز