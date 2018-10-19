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قمة رباعية في اسطنبول لبحث العملية السياسية بسوريا

أخبار العالم العربي

قمة رباعية في اسطنبول لبحث العملية السياسية بسوريا
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن عقد قمة رباعية في إسطنبول في 27 أكتوبر الحالي لبحث الوضع في سوريا.

وأكد قالن أن زعماء روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا سيبحثون في إسطنبول الوضع الميداني في إدلب والتسوية السياسية في سوريا.

من جهتها قالت الرئاسة الفرنسية إن القمة الرباعية ستركز على توفير زخم جديد لمحادثات السلام لضمان وقف إطلاق النار في مدينة إدلب وتجنب حدوث كوارث إنسانية تؤدي إلى موجة لجوء جديدة 

المصدر: رويترز

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