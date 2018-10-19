 
مباشر

الشرطة التركية تبحث عن جثمان خاشقجي في غابة ومدينة ساحلية

أخبار العالم العربي

الشرطة التركية تبحث عن جثمان خاشقجي في غابة ومدينة ساحلية
Reuters
عناصر من الشرطة التركية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ky1d

قال مسؤولان تركيان إن الشرطة التركية تفتش غابة على مشارف إسطنبول ومدينة قرب بحر مرمرة بحثا عن جثمان الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى بعدما دخل القنصلية السعودية منذ أسبوعين.

إقرأ المزيد
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ترامب: يبدو أن خاشقجي ميت والتداعيات ستكون وخيمة جدا لو تبين أن السعودية قتلته

وأضاف المسؤولان البارزان لوكالة "رويترز" أمس الخميس، أن المحققين جمعوا "عينات كثيرة" من تفتيش القنصلية ومقر إقامة القنصل، ويعملون على تحليلها بحثا عن آثار الحمض النووي لخاشقجي.

وأشار المسؤولان إلى أن السلطات وسعت دائرة البحث بعد تتبع مسارات وأماكن توقف السيارات التي غادرت القنصلية السعودية في إسطنبول، ومقر إقامة القنصل في الثاني من أكتوبر، وهو اليوم الذي شوهد فيه خاشقجي آخر مرة.

ونوها بأن قتلة خاشقجي، ربما ألقوا بجثته في غابة بلغراد المتاخمة لمدينة إسطنبول، وعند موقع ريفي قريب من مدينة يالوفا، التي تبعد 90 كيلومترا جنوبي إسطنبول.

وقال أحد المسؤولين: "أدت التحقيقات إلى بعض الشكوك بأن رفاته ربما تكون في مدينة يالوفا وغابة بلغراد. الشرطة تفتش المنطقتين". وتابع، ربما تم استخدام "منزل ريفي أو فيلا" للتخلص من الرفات.

وكان المحققون الأتراك قد فتشوا أمس الخميس للمرة الثانية القنصلية السعودية.

وأثار اختفاء خاشقجي واحتمال موته صيحات احتجاج دولية، كما أدى إلى توتر العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة ودول أوروبية، رغم نفي السعودية المتكرر للتهم الموجه لها بالاضطلاع في حادثة الاختفاء الغامضة.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: واشنطن تتحمل جزءا من مسؤولية اختفاء خاشقجي