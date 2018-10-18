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وزير التجارة البريطاني يقاطع منتدى الاقتصاد السعودي

أخبار العالم العربي

وزير التجارة البريطاني يقاطع منتدى الاقتصاد السعودي
Reuters
وزير التجارة البريطاني ليام فوكس
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أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية اليوم الخميس عن انسحاب وزير التجارة البريطاني ليام فوكس من منتدى الاقتصاد السعودي المزمع عقده الأسبوع المقبل على خلفية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي

وينضم فوكس بذلك إلى عدة وزراء ودبلوماسيين ورجال أعمال من أنحاء العالم أعلنوا مقاطعتهم للمؤتمر السعودي على خلفية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده لدى اسطنبول وسط أنباء عن مقتله بعملية مدبرة من السلطات السعودية.

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