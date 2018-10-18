عبد اللهيان لـRT: "اليمنيون منذ عهد صالح لديهم أسلحة وصواريخ باليستية"

أعلن مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، أن اليمنيين لديهم أسلحة كثيرة وصواريخ باليستية منذ عهد الرئيس الأسبق على عبد الله صالح.

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وأوضح عبد اللهيان خلال حوار خاص لـRT في برنامج "قصارى القول" مع سلام مسافر، أن السعودية استهدفت السفارات الإيرانية في عمليات إرهابية، وليس أمامها سوى إيقاف الحرب في اليمن.

وأشار مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية إلى أن إسرائيل لن تجرؤ على مهاجمة إيران.

وأكد عبد اللهيان خلال حواره أن المستشارين الإيرانيين باقون في سوريا.

المصدر: RT