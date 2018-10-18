السلطات الأردنية تصدر تعليمات للراغبين بالسفر الى سوريا

دعا مصدر أمني أردني اليوم الخميس، الراغبين بالسفر إلى سوريا عبر معبر "جابر - نصيب"، للتواجد على الحدود قبل الساعة الثالثة مساء، لإتمام إجراءات المغادرة، حسبما أفادت مراسلتنا.

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وقال المصدر إنه على الراغبين بالسفر إلى سوريا عبر المعبر، بالتواجد على الحدود قبل الساعة الثالثة مساء، وذلك نتيجة إغلاق الحدود تمام الساعة الرابعة مساء.

وحسب المركز الروسي لاستقبال اللاجئين، عاد أمس أكثر من 40 نازحا سوريا عبر معبر"جابر - نصيب" إلى بلدهم.

وفتح الأردن وسوريا، المعبر الحدودي بين البلدين في 15 من الشهر الحالي، والذي يعد شريانا حيويا لحركة التجارة بين عمان ودمشق وعبرهما إلى بلدان المنطقة.

المصدر: RT