أسوشييتد برس: مطرب تواجد في قنصلية السعودية باسطنبول يوم اختفاء خاشقجي

ذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أن العقيد السابق في الاستخبارات السعودية، ماهر عبد العزيز مطرب، تواجد داخل قنصلية بلاده في اسطنبول يوم اختفاء الصحفي، جمال خاشقجي، في 2 أكتوبر الجاري.

وأوضحت الوكالة أن مطرب، الذي يعتبر مقربا من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وصل قنصلية بلاده وخلفه مجموعة رجال عند الساعة 9:55 صباحا بالتوقيت المحلي (6:55 بتوقيت غرينيتش)، أي قبل نحو 3 ساعات من دخول خاشقجي البعثة الدبلوماسية (13:14 بتوقيت تركيا).

كما أشارت "أسوشيتد برس" إلى أنه تمت مشاهدة مطرب خارج منزل القنصل السعودي في وقت لاحق من ذلك اليوم، قبل قيامه بتسجيل إنهاء إقامته في أحد الفنادق قبيل مغادرة تركيا.

AP

وقالت الوكالة الأمريكية إنها حصلت على مقاطع مصورة تظهر وجود مطرب في الموقع، موضحة أنها استدلت على هويته بمقارنة صور التقطتها له صحيفة "هيوستن كرونيكل" الأمريكية، عند مرافقته محمد بن سلمان في زيارة إلى مدينة هيوستن في أبريل الماضي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع نشرت وسائل الإعلام التركية صورا لكاميرات مراقبة قالت إنها وثقت تحرك سيارات تابعة للقنصلية السعودية من مقر البعثة إلى مكان إقامة القنصل، الذي يبعد عن الأولى نحو كيلومترين.

واليوم أفادت صحيفة "يني شفق" التركية نقلا عن مصادر في الشرطة المحلية بأن مصير الجثة يعلمه الضابط السعودي ماهر عبد العزيز مطرب الذي يعتقد أنه قائد الفريق السعودي المشتبه بتصفيته للصحفي.

وأمس، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن السلطات التركية تمكنت من تحديد هويات بعض المشتبهين بلعب دور في اختفاء خاشقجي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أتراك أن أحد المشتبه بهم "مقرب جدا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورافقه في زياراته إلى العاصمتين الفرنسية باريس والإسبانية مدريد، ومدينتي هيوستن وبوسطن الأمريكيتين، والأمم المتحدة".

وكانت مصادر أمنية تركية أعلنت قبل أيام وصول 15 شخصا مطار اسطنبول على متن رحلتين، ثم توجهوا إلى قنصلية الرياض أثناء تواجد خاشقجي فيها، قبل عودتهم إلى الدول التي جاؤوا منها، في غضون ساعات.

المصدر: AP + وكالات