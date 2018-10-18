مصر.. النائب العام يصدر قرارا هاما بشأن عملية اختلاس كبرى

أصدر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، قرارا بإحالة 3 متهمين في قضية اختلاس مليار دولار وتهريبها للدوحة ودول أخرى، في القضية المعروفة بـ"فساد المليار دولار".

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وأمر النائب العام المصري بإحالة نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "تراي أوشن" للبترول محمد محفوظ الأنصاري واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.

وثبت لنيابة الأموال العامة قيام المتهم الأول بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة ocs ببنكي عودة بسويسرا وقطر الوطني بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار واستولى عليها لنفسه كما قام المتهم الثاني بتحويل عدة مبالغ لحساب شركة mh للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك - بنك قطر الوطني بالقاهرة والدوحة وبنك عودة بالقاهرة وبالدوحة التي أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسؤولية عليها بإجمالي مبلغ 4.27 مليون دولار.

وقام المتهم أيضا بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.45 مليون دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه وأسفرت التحريات عن قيام المعروض ضدهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي.

المصدر: وكالات