نجل حاكم الفجيرة يعود إلى الإمارات بعد رواج أنباء عن انشقاقه!

تداول عدد من النشطاء الإماراتيين مقطع فيديو لاجتماع شمل حاكم إمارة الفجيرة حمد بن محمد الشرقي ونجله راشد بن حمد الشرقي.

وفيما ذكر أحد المعلقين الإماراتيين أن اللقاء التأم في المغرب، أكد آخرون أن نجل حاكم الفجيرة الذي تحدثت وسائل إعلام في السابق عن انشقاقه ولجوئه إلى قطر، قد عاد إلى الإمارات.

وصلني اليوم #فيديو و نهنيء سمو الوالد الشيخ حمد الشرقي حاكم الفجيرة بعودته أرض الإمارات بصحبة ولي عهده الأمين و يرافقهم بعد طول غياب الشيخ #راشد_بن_حمد_الشرقي و نحمد الله على سلامتهم pic.twitter.com/dgPMWAgJzB — د خالدعيمان (@khalidajman) October 17, 2018

وقال موقع "إرم نيوز" في هذا السياق إن هذه المشاهد التي التقطت أمس "تنسف الدعاية الإعلامية القطرية التي روجت لانشقاقه ولجوئه إلى دولة قطر".

الشيخ راشد بن حمد الشرقي يلتقي والده الشيخ حمد بن محمد الشرقي بالمغرب ... رساله لتنظيم شرق سلوى ... موتو بغيظكم #الامارات_العربية_المتحدةpic.twitter.com/nJ4StrTLLN — متيم إماراتي (@MuTaYaM_EmArAtI) October 17, 2018

صوره لكل حاقد وحسود راشد بن حمد الشرقي ولدنا وولد زايد ربي يحفظه ويحفظ والدنا الشيخ حمد بن محمد الشرقي pic.twitter.com/87VMS2AVqk — Shmooo5_uae_ (@Shmooo5U) October 18, 2018

عودة الشيخ راشد بن حمد الشرقي الى أرض الوطن #الامارات

ونقول #البيت_متوحد 🇦🇪 pic.twitter.com/LGAZEUNuHU — Ahmed almenhali (@emiratessport) October 17, 2018

المصدر: إرم نيوز