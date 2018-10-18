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نجل حاكم الفجيرة يعود إلى الإمارات بعد رواج أنباء عن انشقاقه!

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نجل حاكم الفجيرة يعود إلى الإمارات بعد رواج أنباء عن انشقاقه!حاكم الفجيرة حمد بن محمد الشرقي صحبه نجله راشد بن حمد الشرقي وأحد أشقائه
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تداول عدد من النشطاء الإماراتيين مقطع فيديو لاجتماع شمل حاكم إمارة الفجيرة حمد بن محمد الشرقي ونجله راشد بن حمد الشرقي.

وفيما ذكر أحد المعلقين الإماراتيين أن اللقاء التأم في المغرب، أكد آخرون أن نجل حاكم الفجيرة الذي تحدثت وسائل إعلام في السابق عن انشقاقه ولجوئه إلى قطر، قد عاد إلى الإمارات.

وقال موقع "إرم نيوز" في هذا السياق إن هذه المشاهد التي التقطت أمس "تنسف الدعاية الإعلامية القطرية التي روجت لانشقاقه ولجوئه إلى دولة قطر".

المصدر: إرم نيوز

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