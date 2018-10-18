عون يبشّر اللبنانيين: الحكومة قاب قوسين أو أدنى

بشّر الرئيس اللبناني ميشال عون، بقرب قيام الحكومة الجديدة بعد مرور نحو 6 أشهر على الانتخابات النيابية والمخاض المعقّد لتشكيلها برئاسة سعد الحريري، الذي أعيد تكليفه بتشكيلها.

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وقال عون للصحافيين أثناء قيامه بنزهة في حديقة القصر الجمهوري الكائن في بعبدا قرب بيروت اليوم الخميس: الحكومة قاب قوسين أو أدنى.

وأإوضح الرئيس اللبناني أمام زواره: نعمل على ولادة حكومة وحدة وطنية وتحت هذا السقف تجري اتصالات الساعات الأخيرة.

واعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان أن الحكومة تحتاج إلى عدة أيام، وأي حكومة غير متوازنة أو غير واقعية يُكتب لها الفشل، وقال: "تلقينا عرضاً من الرئيس المكلف لشغل وزارة العدل".

وأضاف قائلا: "إن كل من يراهن على خلاف بين "القوات اللبنانية" والرئيس المكلف سعد الحريري رهانه في غير محله وسيفاجَأ في الأيام المقبلة بأن الرئيس المكلف يقدم عروضاً يرى أنها تناسب القوات لتكون فاعلة".

وأوضح عدوان في مؤتمر صحافي من مجلس النواب، أنه جرى في الساعات الماضية توزيع وزارات وإخراج أحزاب من الحكومة ودخول أخرى من قبل وسائل الإعلام، مشددا على أن “القوات لا تسعى إلى حصص وحقائب معينة، وهي تنسق مع الرئيس المكلف".

ولفت إلى أن "أي حكومة غير متوازنة وغير واقعية ولا تعكس التوازنات في البلد يكتَب لها الفشل قبل أن تبدأ، والرئيس المكلف يعرف ذلك"، مشيرا إلى أن "الحكومة تحتاج إلى كم يوم، ونأمل ولادة حكومة تتمكن من الإنتاجية، والمعركة اليوم هي معركة الثقة بمحاربة الفساد، ولعب دورها وتقدم للمواطن القضايا المعيشية".

وأشار عدوان إلى أنه "إذا كانت لدى أحد نية بإخراج القوات من الحكومة يكون يضع نفسه ضد المصلحة الوطنية، وليطمئن الجميع لأن الأمور سائرة بغير هذا المسار".

المصدر: الوكالة الوطنية وصحف لبنانية