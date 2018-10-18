شويغو يجري محادثات مع رئيس وزراء منغوليا

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن الخبرة التي يحصل عليها الجيش الروسي في سوريا تحظى بطلب من الآخرين.

وقال شويغو أثناء المحادثات التي أجراها مع رئيس الوزراء المنغولي، أوخناغين خوريلسوخ، في عاصمة منغوليا مدينة أولان باتور، اليوم الخميس: "نريد أن نتبادل الخبرة التي قد حصلنا عليها هناك (في سوريا) مع الجيران والأصدقاء. ونأمل بألا تكون هناك حاجة لاستخدام هذه الخبرة أبدا، لكن كما قال شاعر روسي مشهور: "الأمل يغذي الأولاد". ونحن خارج هذا العمر ولذلك من الأفضل أن نكون جاهزين لمثل هذه الأحداث".

وأبلغ الوزير الروسي رئيس الوزراء المنغولي بأنه تحدث للمسؤولين العسكريين الكبار في منغوليا بما تفعله روسيا اليوم في سوريا.

وأضاف: "وقعنا اليوم خطة كبيرة للتعاون الطويل الأجل في المجال العسكري. وتقضي هذه الخطة خاصة بتدريب الكوادر المنغولية وإجراء مناورات عسكرية وتطوير التعاون العسكري التقني" بين البلدين.

وتابع أن الجانبين اتفقا أثناء المحادثات على مواصلة العمل المشترك وتنظيم فعاليات إضافية وإعداد خطة التعاون العسكري التقني لمدة 5 سنوات.

المصدر: وكالات