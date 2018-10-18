ماكغورك: لا علاقة لتحويل السعودية مبلغ 100 مليون$ بقضية خاشقجي..

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن السعودية دفعت 100 مليون دولار لدعم الجهود الأمريكية في شمال شرق سوريا، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الأول إلى الرياض.

وتسيطر الولايات المتحدة حتى الوقت الراهن على قسم من أراضي شمالي سوريا على الضفة الشرقية من نهر الفرات، حيث تساند "قوات سوريا الديموقراطية" التي يتكون معظمها من الأكراد.

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وأكد بريت ماكغورك، المبعوث الأمريكي الخاص المكلف بشؤون التنسيق في الحرب ضد "داعش" أمس واقعة تحويل الأموال، مشيرا إلى أن استلامها في الخريف كان متوقعا.

ولفت ماكغورك إلى أن دفع هذا المبلغ لا يرتبط بأي حال من الأحوال بقضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أو زيارة بومبيو إلى الرياض لبحث هذه المسألة.

وفي هذا السياق نقلت الصحيفة الأمريكية عن بيان للمبعوث الأمريكي الخاص بالحرب ضد تنظيم "داعش" قوله: "المبلغ المذكور الذي تم تحويله، كان منتظرا منذ فترة طويلة، ولا علاقة له بأحداث أخرى أو بزيارة وزير الخارجية".

المصدر: تاس