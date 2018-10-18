دعوة واسعة في السعودية لمقاطعة المقاطعين والرد بالمثل!

أثار انسحاب شخصيات ورجال أعمال كبار من حضور أعمال المؤتمر الدولي الاقتصادي بالسعودية احتجاجا على اختفاء خاشقجي، استياء واسعا لدى السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا الأستاذ الجامعي السعودي طارق الأحمري في هذا السياق إلى وضع المنسحبين في "قائمة سوداء" وعدم نسيان هذا الموقف للمعنيين.

تصريح رئيس شركة أوبر وانسحابه من حضور مؤتمر الاستثمار في السعودية وكذلك انسحاب وارنست الذي تم تعيينه مستشاراً لمشروع نيوم هي مواقف يجب أن نحتفظ بها للأبد نحن من نعطيهم الفضل بالتعاون معنا ويجب وضعهم في القائمة السوداء، هؤلاء كانوا ينتظرون المواقف لإظهار الكراهية دون دليل! pic.twitter.com/ti109hRwMI — طارق الأحمري (@ttalahmari) October 13, 2018

كما أطلق النشطاء السعوديون في موقع "تويتر" حملة تطالب بمقاطعة شركة "أوبر" التي قرر رئيسها مقاطعة مؤتمر الرياض الاستثماري.

ودفع الغضب البعض إلى الدعوة إلى الرد بالمثل على كل من يقاطع السعودية بأي شكل من الأشكال أو يرتكب إساءة بحقها.

#من_يقاطع_السعودية_نقاطعه



يجب مقاطعة كل من يفكر ولو مجرد التفكير بمقاطعة السعودية أو التلفظ عليها و السعودية قادرة بفضل الله على ذلك



إنت ما مثلك بلد

والله ما مثلك بلد pic.twitter.com/yrbC8zlc1i — I do not know who I am (@mom050000) October 17, 2018

المصدر: RT