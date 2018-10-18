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دعوة واسعة في السعودية لمقاطعة المقاطعين والرد بالمثل!

أخبار العالم العربي

دعوة واسعة في السعودية لمقاطعة المقاطعين والرد بالمثل!
Reuters
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أثار انسحاب شخصيات ورجال أعمال كبار من حضور أعمال المؤتمر الدولي الاقتصادي بالسعودية احتجاجا على اختفاء خاشقجي، استياء واسعا لدى السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا الأستاذ الجامعي السعودي طارق الأحمري في هذا السياق إلى وضع المنسحبين في "قائمة سوداء" وعدم نسيان هذا الموقف للمعنيين.

كما أطلق النشطاء السعوديون في موقع "تويتر" حملة تطالب بمقاطعة شركة "أوبر" التي قرر رئيسها مقاطعة مؤتمر الرياض الاستثماري.

ودفع الغضب البعض إلى الدعوة إلى الرد بالمثل على كل من يقاطع السعودية بأي شكل من الأشكال أو يرتكب إساءة بحقها.

المصدر: RT

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