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موسكو: إجراء انتخابات بليبيا في الظروف الحالية أمر محفوف بالمخاطر

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موسكو: إجراء انتخابات بليبيا في الظروف الحالية أمر محفوف بالمخاطر
Reuters Ismail Zitouny
مدخل العاصمة طرابلس - أرشيف
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حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من مغبة إجراء انتخابات في ليبيا في ظل الظروف الحالية، معتبرا أنه يجب أن يسبق ذلك التوصل إلى إجماع كافة القوى السياسية الليبية على هذه الخطوة.

وقال لافروف في مقابلة مع RT الروسية و"باري ماتش" و"لو فيغارو" الفرنسيتين إن روسيا تتعاون مع فرنسا وإيطاليا وشركاء أوروبيين وإقليميين آخرين من أجل دعم جهود التسوية في ليبيا، وتقدر عاليا قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مايو الماضي بدعوة اللاعبين المحوريين الليبيين للاجتماع في باريس، حيث اتفقوا على موعد محتمل لإجراء الانتخابات، وهو 10 ديسمبر المقبل.

واستدرك لافروف قائلا: "للأسف، تفاهمات باريس لا تنفذ بشكل دقيق، وبالتالي لا تزال لدى القوى السياسية الليبية الأساسية وجهات نظر متباينة إزاء كيفية عمل هذا النظام السياسي. وحسب الكثير من الخبراء، فإن إجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف أمر محفوف بالمخاطر".

وترقبوا المقابلة مع الوزير لافروف كاملة على شاشة قناتنا RT في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم.

المصدر:RT

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