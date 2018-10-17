الأمم المتحدة: مساعدات إنسانية للسوريين في مخيم الركبان

أعلنت الأمم المتحدة في دمشق أن قافلة مساعدات إنسانية ستصل خلال الأيام القليلة المقبلة إلى مخيم الركبان بجنوب شرق سوريا، حيث يعيش نحو خمسين ألف شخص ظروفا "حرجة" قرب الحدود الأردنية.

وقال الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا علي الزعتري في بيان الأربعاء إن "الأمم المتحدة في سوريا مع الهلال الأحمر العربي السوري ستصل إلى المخيم لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف الزعتري أن "الوضع الإنساني داخل مخيم الركبان يمر بمرحلة حرجة"، مشيرا الى تنسيق "وثيق" مع جميع الأطراف المعنيين "لضمان إيصال المساعدات بشكل آمن وسريع".

ووفق البيان، تحمل القافلة مساعدات لنحو 50 ألف شخص، من نساء وأطفال ورجال "تقطعت بهم السبل في المخيم".

ودخلت آخر قافلة مساعدات إلى المخيم في يناير، آتية عبر الأردن.

وقالت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في دمشق ليندا توم لوكالة "فرانس برس": "لا تزال الأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني" في المخيم.

المصدر: أ ف ب