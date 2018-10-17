عبد اللهيان: لا أستبعد أن تكون السعودية اغتالت خاشقجي

أكد مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان في مقابلة مع RT، أنه لا يستبعد أن تكون السعودية اغتالت الصحفي جمال خاشقجي.

وقال عبد اللهيان ضمن برنامج "قصارى القول": "ما يتعلق بالسيد خاشقجي الصحفي السعودي، نحن ننتظر ما ستخلص إليه التحقيقات التركية".

وأضاف: "أعتقد أن السعودية التي قتلت الآلاف في الشهور الماضية من المدنيين والنساء والأطفال في اليمن، لا يستغرب أن تعامل معارضيها ومنتقديها بذات الطريقة".

واختفى الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله مقر قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول الثلاثاء قبل الماضي، وفقد الاتصال به إثر ذلك.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، وتقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة شخصية.

وأعلنت الحكومة التركية عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع السعودية للكشف عن ملابسات قضية خاشقجي، بناء على مقترح من الرياض.

ويمكن لمشاهدي قناة RT متابعة الحلقة الكاملة من برنامج "قصارى القول" مع مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان مساء يوم الخميس 18 أكتوبر.

المصدر: RT