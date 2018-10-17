وزارة الدفاع التونسية تكشف تفاصيل سقوط طائرة عسكرية

قالت وزارة الدفاع التونسية اليوم الأربعاء، إن مرحيات البحث والإنقاذ التابعة لجيش الطيران تمكنت من العثور على الضابط الطيار الذي فقد الاتصال به عندما كان يقوم بتمرين اعتراض جوي.

وأضافت الوزارة أنها أنقذته في عرض البحر، مشيرة إلى أنه في حالة وعي تام.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الضابط الطيار تمكن من استعمال "كرسي النجاة" والقيام بالإجراءات الخاصة بالبقاء في البحر على متن قارب النجاة بالطائرة "أف - 5" وذلك داخل المجال الجوي التونسي، على بعد حوالي 140 كلم شمال مدينة بنزرت، شمالي تونس.

وأضافت أن عملية الإنقاذ تمت بالتنسيق مع مركز تنسيق الإنقاذ التابع لجيش الطيران التونسي وبمساهمة جيش البحر، رغم رداءة الأحوال الجوية ومحدودية الرؤية.

وأفادت الدفاع التونسية بأن إيطاليا ساهمت في عملية البحث وتبادل المعلومات، خلال العملية.

وفقد الاتصال بالضابط الطيار، عندما كان يقوم بتمرين اعتراض جوي بطائرة "أف - 5".

المصدر: الدفاع التونسية