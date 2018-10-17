رئيس وزراء العراق المكلف سيعلن عن تشكيلته الأسبوع المقبل

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي، أنه سيقدم حكومته الجديدة والبرنامج الحكومي للبرلمان الأسبوع المقبل للمصادقة عليها.

وكلف الرئيس العراقي الجديد برهم صالح، السياسي عادل عبد المهدي الشهر الماضي بتشكيل الحكومة، والذي لديه مهملة حتى بداية نوفمبر المقبل.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان: "رئيس مجلس الوزراء المكلف السيد عادل عبد المهدي ينوي تقديم أسماء أعضاء تشكيلته الوزارية مع المنهاج الوزاري في الأسبوع القادم".

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وأضاف البيان: "عبد المهدي يجري اتصالاته المطلوبة مع رئاسة البرلمان ومع القيادات والكتل النيابية لتحديد اليوم المناسب، وهو ما سيعلن عنه لاحقا".

المصدر: رويترز