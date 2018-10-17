القبض على 11 شخصا بتهمة الانتماء لـ "داعش" في الموصل

ألقت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على 11 عنصرا بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش" في مدينة الموصل شمالي العراق.

وقال بيان لمركز الإعلام الأمني إن "فوج الرد السريع الثاني التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة وتعاون المواطنين ألقى القبض على 11 عنصرا من تنظيم داعش".

وأضاف البيان أن "المقبوض عليهم صادرة بحقهم مذكرات قبض بقضايا إرهابية كونهم كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند".

وأشار إلى أن "عملية إلقاء القبض تمت في قريتي السلامية والنايفة التابعتين لناحية النمرود جنوب شرقي مدينة الموصل".

المصدر: RT