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المؤبد لهولنديين جلبا نوعا جديدا من الكوكايين لمصر

أخبار العالم العربي

المؤبد لهولنديين جلبا نوعا جديدا من الكوكايين لمصر
AFP
محكمة مصرية
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قضت محكمة جنايات البحر الأحمر في مصر، بالسجن المؤبد على هولنديين، لقيامهما بتهريب كيلو من مخدر الكوكايين"mdma" داخل أمعائهم في الغردقة.

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وتعود الواقعة لشهر أبريل من العام الماضي، عندما تمكنت مباحث مكافحة المخدرات المصرية، آنذاك من ضبط كمية كبيرة من نوع جديد من مخدر الكوكايين ينتشر في الحفلات الصاخبة يسمى "mdma" بحوزة هولنديين كان مخبأ داخل أمعائهما.

ويدعى الهولنديان "مارفين" ويبلغ من العمر 38 سنة والآخر "كيفن" 40 سنة، يروجان هذا النوع من المخدر بين الأوساط الراقية، وقبض على المتهمين بعد دخولهما مدينة الغردقة وبحوزتهما كمية من المخدر وتم استخراج كمية أخرى من أمعائهما داخل أحد مستشفيات الغردقة، وبلغت الكمية كيلو من مخدر الكوكايين والتي تقدر بمليون جنيه مصري.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما وجلبهما للمواد المخدرة بقصد ترويجها داخل الأوساط الراقية بمصر، وتم تحرير المحضر اللازم وحبسهم 4 أيام وتجديد الحبس ثم إحالتهما لمحكمة الجنايات التي قضت اليوم بالسجن المؤبد عليهما.

المصدر: اليوم السابع

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